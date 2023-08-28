«Бурятэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей

Компания не выполнила работы по договорам о технологическом присоединении



По постановлению прокуратуры Еравнинского района ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Компанию привлекли к ответственности за неисполнение договоров о технологическом присоединении, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Прокуратура Еравнинского района провела проверку по обращениям глав крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и жительницы района о неисполнении ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» обязательств по договорам о технологическом присоединении. Установлено, что электросетевая организация заключила договоры с заявителями о технологическом присоединении животноводческих стоянок. Во исполнение договорных обязательств оплата работ предпринимателями и местной жительницей произведена. Вместе с тем до настоящего времени объекты к электричеству не подключены, - говорится в сообщении прокуратуры.



Руководитель филиала организации получил два прокурорских представления, их исполнение находится на контроле прокуратуры района.



По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ «Повторное нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка технологического присоединения к электрическим сетям», ему назначен штраф 600 тысяч рублей.



