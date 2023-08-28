А больше всех в своей востребованности уверены продажники и бьюти-мастера
Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter провели опрос и выяснили, что 69% жителей Бурятии, которые сейчас ищут работу, нужно трудоустроиться как можно скорее. Среди них, как правило – представители сфер «Искусство, развлечения и массмедиа» (для 76% из них вопрос стоит очень остро), а также «Стратегия, инвестиции и консалтинг» (75%), «Спорт и салоны красоты», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Безопасность» (по 74%).
Ещё почти треть (27%) наших земляков признались, что поиск работы для них сейчас не критично важен. В основном это те, кто занимается добычей сырья и полезных ископаемых (34%), сервисным обслуживанием и трудится на производстве и в сельском хозяйстве (по 32%) и в строительстве и недвижимости (31%). А 4% затруднились ответить.
При этом соискатели из регионов ДФО считают себя востребованными на рынке труда: сразу 59% респондентов высоко оценивают собственные шансы на трудоустройство в ближайшее время и уверены, что найдут подходящее место. Сомневаются в этом только 34%, 7% однозначный ответ не дали.
Сильнее всех уверены в своих перспективах представители сфер «Спорт и салоны красоты» (74%), «Розничная торговля» (72%), «Продажи и обслуживание клиентов» (70%), «Рабочий персонал» (63%), а также «Маркетинг, реклама и PR» (62%). Больше всего сомневающихся – среди страховщиков (53%), специалистов по безопасности (49%) и закупкам (45%).
В Бурятии страховщики и специалисты по закупкам боятся не найти работу
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