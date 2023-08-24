В Бурятию приехала делегация из Еврейской автономной области

Бизнес, Фото: Минсельхозпрод Бурятии

Она изучает опыт республики в программе «Комплексное развитие сельских территорий»



В Бурятию прибыла делегация из Еврейской автономной области в лице зампреда правительства области Галины Соколовой и начальника департамента промышленности и сельского хозяйства региона Алексея Безуглого.



Делегация планирует изучить опыт участия Бурятии в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).



Гости из Еврейской автономной области посетили построенную в рамках госпрограммы поликлинику в селе Тарбагатай, и приняли участие в круглом столе.



На совещании своим опытом поделились главы Закаменского, Еравнинского и Селенгинского районов республики, где по программе КРСТ активно строятся и модернизируются объекты социальной инфраструктуры.



Они рассказали коллегам о нюансах при подаче заявок и о вариантах поиска внебюджетного финансирования.



- Бурятия является безусловным лидером по реализации этой программы в ДФО. Сумма финансирования программы КРСТ во всех дальневосточных субъектах составляет менее чем половину финансирования этой программы в Бурятии. По России мы также являемся одним из передовых регионов в этом показателе. За годы работы по программе, начиная с 2020 года, нашими специалистами накоплен колоссальный опыт, и мы готовы делиться этим опытом с нашими коллегами, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.



Всего в Бурятии с начала реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано проектов на сумму 3,7 миллиарда рублей.



Благодаря этой программе в сёлах появились новые школы, детские сады, проведены капремонты сельских домов культуры, библиотек и инженерной инфраструктуры, приобретены автобусы и оборудование для социальных учреждений.



Также в рамках визита делегации было подписано Соглашение о сотрудничестве между департаментом промышленности и сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области и Бурятской сельскохозяйственной академией.







