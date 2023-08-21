В Иркутской области погасили долг по зарплате в 145 млн рублей

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В вопросе разбиралась прокуратура



В Иркутской области прокурорами выявлено порядка 1,5 тысяч нарушений в сфере оплаты труда, принятыми мерами прокурорского реагирования восстановлены права 2,5 тысяч работников, перед которыми погашена задолженность по оплате труда в размере 145 млн рублей. Размер имеющейся задолженности по заработной плате в сравнении с первым полугодием 2022 года. удалось сократить почти в два раза.



Так, например, под надзорным сопровождением прокуратуры в этом году между работниками предприятий-должников по заработной плате и субъектами предпринимательской деятельности заключены договоры цессии, в рамках которых погашены долги по оплате труда более чем на 17 млн рублей.



Продолжена работа по легализации трудовых отношений с работниками. По результатам надзорной деятельности в этом году, в том числе путём установления фактов трудовых отношений в судебном порядке, заключены трудовые договоры с 71 работником предприятий и организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

