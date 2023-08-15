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Аграрии Бурятии могут возместить затраты на оборудование и спецтранспорт

Аграрии Бурятии могут возместить затраты на оборудование и спецтранспорт
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компенсации могут быть в размере до 50%

Фермерские хозяйства и предприниматели пищевой промышленности Бурятии могут возместить затраты на оборудование и спецтранспорт до 50%, сообщили в пресс-службе правительства республики. Компенсацию можно получить до 20 декабря этого года.

Субсидия положена следующим категориям:

- сельхозтоваропроизводители;
- крестьянские фермерские хозяйства;
- сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели пищевой и перерабатывающей промышленности;

Возмещаются до 50% от затрат на покупку оборудования:

- для убоя и первичной переработки скота;
- для производства овощей закрытого грунта и их предпродажной подготовки;
- для заготовки, переработки и транспортировки ягод, пищевых лесных ресурсов;
- для организации производства продуктов для детского питания;
- автотранспорта, рефрижераторов, изотермического фургона, хлебного фургона при условии отгрузки продукции на экспорт;
- для перевозки скота при условии отгрузки продукции на экспорт;
- покупка оборудования в лизинг.

При этом оборудование необходимо приобретать у завода-изготовителя или у официального дилера. Дата производства должна быть не более трёх лет на дату подачи заявления на субсидию.

Заявки принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии по адресу: 670034, Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 309 (приёмная). 
сельское хозяйство

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