Аграрии Бурятии могут возместить затраты на оборудование и спецтранспорт

Компенсации могут быть в размере до 50%



Фермерские хозяйства и предприниматели пищевой промышленности Бурятии могут возместить затраты на оборудование и спецтранспорт до 50%, сообщили в пресс-службе правительства республики. Компенсацию можно получить до 20 декабря этого года.



Субсидия положена следующим категориям:



- сельхозтоваропроизводители;

- крестьянские фермерские хозяйства;

- сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели пищевой и перерабатывающей промышленности;



Возмещаются до 50% от затрат на покупку оборудования:



- для убоя и первичной переработки скота;

- для производства овощей закрытого грунта и их предпродажной подготовки;

- для заготовки, переработки и транспортировки ягод, пищевых лесных ресурсов;

- для организации производства продуктов для детского питания;

- автотранспорта, рефрижераторов, изотермического фургона, хлебного фургона при условии отгрузки продукции на экспорт;

- для перевозки скота при условии отгрузки продукции на экспорт;

- покупка оборудования в лизинг.



При этом оборудование необходимо приобретать у завода-изготовителя или у официального дилера. Дата производства должна быть не более трёх лет на дату подачи заявления на субсидию.



Заявки принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии по адресу: 670034, Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 309 (приёмная).

