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Smartavia открыла продажи на рейсы из Улан-Удэ по зимнему расписанию

Smartavia открыла продажи на рейсы из Улан-Удэ по зимнему расписанию
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Оно вводится с 29 октября

Открыты продажи билетов на рейсы Улан-Удэ – Москва по зимнему расписанию. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.

Зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. Smartavia продолжит летать из столицы Бурятии на самолёте Boeing 737-800 в московский аэропорт Шереметьево. По данным «Байкал-Daily», авиакомпания будет выполнять пять рейсов в неделю из Улан-Удэ – в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Судя по сайту авиакомпании, Smartavia подтверждает статус низкобюджетного перевозчика. Ранее гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев говорил, что эта авиакомпания предоставляет пассажирам конкурентоспособные тарифы.

Из аэропорта Шереметьево (помимо Улан-Удэ) Smartavia продолжит выполнять полёты по зимнему расписанию в Екатеринбург, Махачкалу, Мурманск, Новосибирск, Самару, Сочи, Казань.

Из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) - в Самару, Мурманск, Казань, Екатеринбург, Сыктывкар и др.

Аэропорт "Байкал" авиация

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