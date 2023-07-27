В Улан-Удэ восемь «управляшек» затянули с подготовкой к зиме



Сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции вместе с представителями прокуратуры проводят рейды, в ходе которых проверяют готовность управляющих компаний (УК) к предстоящему отопительному сезону. Некоторые из них заметно отстают от графика.



В списке – восемь организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Это ООО «Проспект», «Россервис», «Доверие», «Теплоком плюс», «Паритет плюс», «Лидер», «Коммунальный сервис» и «Долгион».



«Управляшки» затянули с гидравлическими испытаниями и ремонтом и устранением течей. Среди других выявленных нарушений – отсутствие контрольно-измерительных приборов и теплоизоляции на трубопроводах в элеваторном узле и в тамбурах, сборное и в одну «нить» остекление окон в подъездах и в подвалах, повреждённые вентиляционные каналы и многое другое.



Организациям выдадут представления об устранении нарушений по каждому дому. Материалы проверок также направят в Госстройжилнадзор РБ для привлечения УК к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Им грозят солидные штрафы – от 250 до 300 тысяч рублей.



Вместе с тем в городе есть две компании, которые своевременно подготовили многоквартирные дома к зиме и уже получили паспорта готовности. Завершить все ремонтные работы и испытания управляющие организации и ТСЖ (ТСН) должны к сентябрю.

