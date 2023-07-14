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На Байкале водитель катера катал 24 пассажира вместо 12 разрешённых

На Байкале водитель катера катал 24 пассажира вместо 12 разрешённых
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Помимо этого, у него не было специальной лицензии

Транспортные полицейские в Листвянке задержали 45-летнего мужчину, который катал на катере 24 пассажира вместо 12 разрешённых.

- Согласно предоставленной документации, пассажировместимость его водного судна составляет 12 человек. Мужчина нарушил требования ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ «Управление маломерным судном с нарушением норм пассажировместимости». Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Кроме того, судовладелец привлечён ко второму административному правонарушению за перевозку туристов без специального разрешения.


Байкал транспортная полиция

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