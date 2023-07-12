В Бурятии стройфирма погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

Руководителя оштрафовали на 20 тысяч



В строительной организации в Кабанском районе Бурятии с пятью работниками не были заключены трудовые договоры. Кроме того, работодатель задержал выплату заработной платы на общую сумму 83 тысячи рублей. Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки.



Управляющему директору общества с ограниченной ответственностью внесено прокурорское представление. После этого с рабочими были оформлены трудовые отношения, а задолженность перед работниками погашена.



- Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

