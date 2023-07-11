Там выявили грубые нарушения санитарного режима
В Улан-Удэ за грубые нарушения санитарного законодательства временно прикрыли точки фастфуда «Шаурма Али» и «Горячая самса», расположенные на улицах Смолина, Ермаковского и Октябрьская. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- На предприятиях отсутствовали товарно-сопроводительные документы на пищевую продукцию, подтверждающие её безопасность и качество, технологическая документация на изготовляемый ассортимент продукции, не разработана программа производственного контроля. Нарушалась поточность технологических процессов. Персоналом предприятий общественного питания не соблюдались требования, касающиеся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, - говорится в сообщении.
Суды Советского и Железнодорожного районов вынесли постановления об административном приостановлении деятельности предприятий на срок до 90 суток.
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
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