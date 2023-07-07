Взятку дал директор компании, но затем он одумался
Штраф в 500 тысяч рублей за взятку выплатила компания из Еравнинского района Бурятии, сообщила сегодня пресс-служба УФССП.
Организация заключила договор подряда, но работы в установленные сроки выполнила не полностью. Так что представитель заказчика отказался подписать акт выполненных работ. Но затем он пригласил директора предприятия в свой кабинет. Там руководитель получил листок бумаги, где был указан банковский счёт. На счёт было предложено перевести 100 тысяч, а взамен заказчик подписал бы акт выполненных работ, и фирма получила бы оплату.
Директор компании согласился и выплатил деньги. Однако затем одумался. Поняв, что нарушил закон и осознав, к чему это может привести, он добровольно пришёл в правоохранительные органы с явкой с повинной.
Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Предприятию был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Недавно эту сумма фирма выплатила полностью в положенный срок.
В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч
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