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В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч

В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Взятку дал директор компании, но затем он одумался

Штраф в 500 тысяч рублей за взятку выплатила компания из Еравнинского района Бурятии, сообщила сегодня пресс-служба УФССП.

Организация заключила договор подряда, но работы в установленные сроки выполнила не полностью. Так что представитель заказчика отказался подписать акт выполненных работ. Но затем он пригласил директора предприятия в свой кабинет. Там руководитель получил листок бумаги, где был указан банковский счёт. На счёт было предложено перевести 100 тысяч, а взамен заказчик подписал бы акт выполненных работ, и фирма получила бы оплату.

Директор компании согласился и выплатил деньги. Однако затем одумался. Поняв, что нарушил закон и осознав, к чему это может привести, он добровольно пришёл в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Предприятию был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Недавно эту сумма фирма выплатила полностью в положенный срок.


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