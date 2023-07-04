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Авиакомпания S7 Airlines увеличивает число рейсов из Иркутска

Авиакомпания S7 Airlines увеличивает число рейсов из Иркутска
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Особое внимание городам ДФО и Сибири

Этим летом S7 Airlines значительно увеличивает число рейсов из Иркутска. Самолёты авиакомпании станут чаще летать в Москву, Петропаловск-Камчатский, Владивосток, Красноярск и Братск.

По данным AVIA.RU, S7 увеличивает количество полётов из Иркутска во Владивосток. Ранее города связывали 11 рейсов в неделю, со 2 июля в расписании появился дополнительный рейс по воскресеньям, а с 19 июля - и по средам. Таким образом, прилететь из Иркутска во Владивосток рейсами S7 Airlines теперь можно дважды в день, за исключением вторника. Все рейсы выполняются на современных Airbus A320neo. Время в полёте — 4 часа 5 минут.

С 3 июля у иркутян появилось больше возможностей улететь в Красноярск. Авиакомпания добавляет два регулярных рейса в неделю по этому направлению: теперь в столицу Красноярского края можно полететь каждый день, кроме четверга. Вылет рейсов из Красноярска в 17:50, а время в пути составит примерно 1 час 45 минут. Рейсы выполняются на Embraer 170.

«Байкал-Daily» сообщал, что 18 июня S7 Airlines возобновила прямые регулярные рейсы между Иркутском и Улан-Удэ на Embraer 170. 

«Рейс Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск показывает неплохую востребованность летом, - отмечал 3 июля Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». - Сегодня на рейсе 90% загрузка».

С 4 июля станет проще добраться и в Братск: увеличиваетcя количество рейсов до пяти в неделю. Теперь из Иркутска в Братск самолеты S7 Airlines будут летать по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на Embraer 170, а время в пути составит 1 час 10 минут.

С 4 июля авиакомпания добавляет дополнительный вечерний рейс в Петропавловск-Камчатский по четвергам. Появление нового рейса с прилетом в пятницу позволит планировать длинный уикенд на Камчатке. Перелет на Airbus A320neo займет примерно 4 часа 55 минут.

S7 увеличивает количество полетов из Иркутска в Москву: с 4 июля появятся два дополнительных рейса в неделю. Таким образом, в летнем сезоне самолеты S7 Airlines будут выполнять по этому направлению 27 перелетов в неделю. По новому расписанию Boeing 737-800 и Airbus A320neo из Иркутска в Москву будут вылетать три раза в день по четвергам и четыре раза в день - в остальные дни недели. Продолжительность полёта - примерно 6 часов 20 минут.


авиация. Иркутск

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