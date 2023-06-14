S7 возобновила рейсы между Улан-Удэ и Иркутском

Полёты будут выполнять четыре раза в неделю



18 июня S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы между Иркутском и Улан-Удэ.



Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, самолёты будут выполнять полёты четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Во все дни, кроме пятницы, рейс будет вылетать из Иркутска в 7:10 утра, а по пятницам в расписании стоит рейс с вылетом в 12:05. Прилёт в Улан-Удэ – в 8:05 и 13:00 соответственно.



- Мы рады возобновлению востребованных рейсов. S7 Airlines на данный момент выполняет полёты из Улан-Удэ в Новосибирск, Москву и теперь – в Иркутск. Улан-Удэ – центр притяжения для многих туристов, благодаря возобновлению полетов ещё больше туристов смогут познакомиться с культурой Бурятии и исследовать Байкал с другого берега, - заявил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



Отметим, на машине дорога между городами занимает около восьми часов. Полёт на самолёте займёт около часа.





