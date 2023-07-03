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Экспортёры Бурятии могут компенсировать часть затрат на участие в зарубежных выставках

Экспортёры Бурятии могут компенсировать часть затрат на участие в зарубежных выставках
Бизнес, 
Приём заявок уже идёт

Предприниматели Бурятии, занимающиеся экспортом товаров в зарубежные страны, могут компенсировать часть затрат на участие в международных выставках, сообщило министерство экономики республики.

Государство готово компенсировать экспортёрам расходы на аренду выставочной площади, необходимой мебели и оборудования, а также регистрационный сбор за участие в мероприятии.

- Представители малого и среднего бизнеса могут получить до 700 тысяч рублей компенсации, крупный бизнес – до 2 миллионов рублей. Важно отметить, что стоимостной объём экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала выставки до даты подачи заявки, должен превышать сумму запрашиваемой поддержки минимум в девять раз, - отметил председатель комитета внешних связей минэкономики Бурятии Игорь Хальбаев.

Таким образом, чтобы компенсировать затраты, к примеру, на 300 тысяч рублей, из которых к примеру, аренда стандартного места и оборудования составит 250 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей – оргвзнос, нужно заключить контрактов на сумму 2,7 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 17 июля 2023 года на сайте https://myexport.exportcenter.ru/ 
выставка предприниматели

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