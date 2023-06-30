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В Бурятии депутаты ужесточили работу такси

В Бурятии депутаты ужесточили работу такси
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В этой сфере решили навести порядок

Работу машин с «шашечками» в Бурятии ужесточили. На заключительной сессии Народного Хурала 29 июня парламентарии приняли поправки в закон об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории республики.

Согласно нововведениям, с 1 сентября в республике, как и по всей России, начнут функционировать три реестра – перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. К последним относятся различные агрегаторы – как федеральные, так и локальные, которые есть в каждом регионе.

Сведения из этих реестров будут поступать в специальную федеральную государственную информационную систему (ФГИС) такси.

- Каждый регион должен обеспечить передачу информации из региональных реестров во ФГИС, – пояснили глава хуральского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.

Всё это призвано автоматизировать сбор и обработку сведений в области пассажирских перевозок, обеспечить их прозрачность, законность и безопасность. А ещё – усилить государственный контроль и предупредить ДТП с такси. 

Ранее руководитель центра компетенций международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус заявил «Российской газете», что создание единой системы поможет навести порядок на этом рынке и получить достаточно сведений для анализа ситуации и безопасности перевозок.
депутаты Народного Хурала такси

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