Республика снова выиграла федеральный грант на эти цели
Бурятия выиграла ещё один федеральный грант на создание модульных отелей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
- В ближайшие два года инвесторы Бурятии при федеральной поддержке создадут 200 модульных номеров. На это будет выделено 230,7 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году и 84,2 миллиона в 2024 году. Государство софинансирует 50 процентов инвестиций предпринимателей, - уточнил глава.
Ранее Бурятия выиграла федеральный грант в размере 300 млн рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому в 2022 году в Бурятии было создано 19 модульных отелей в общей сложности на 211 номеров. Они были построены в Кабанском, Баргузинском, Тункинском, Заиграевском районах и в Улан-Удэ.
- Все отели уже начали свою работу, - сообщил Алексей Цыденов. – Путешествия по Бурятии становятся доступнее и приятнее!»
Всего на создание модульных гостиниц в России выделено из федерального бюджета 8 миллиардов рублей.
Такие модульные гостиницы быстро возводят из сборно-разборных металлических каркасных конструкций заводского производства. Стены, пол и кровля изготавливаются из дерева.
В Бурятии построят новые модульные отели на 200 номеров
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