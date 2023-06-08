В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн

Оператор пропустил звонки с подменного номера



Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил оператору связи два штрафа в размере 600 тысяч рублей каждый за пропуск вызова с подменного номера. Об этом сегодня сообщила прокуратура Бурятии, не раскрывая название оштрафованной компании.



История началась в июне 2022 года, когда жительница Улан-Удэ позвонил мошенник. Он представился сотрудником банка и заявил, что с карты женщины якобы пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить их, необходимо провести ряд действий, запугал звонивший улан-удэнку.



Через некоторое время женщине позвонил коллега мошенника, представившийся сотрудником полиции. Он уверял, что по факту снятия денег с банковской карты возбуждено уголовное дело, но пострадавшая никого не должна информировать об этом.



Женщина поняла, что её обманывают и прекратила разговор, а затем обратилась к настоящим полицейским. Следственное управление УМВД по Улан-Удэ возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).



- Прокуратурой района выявлено, что телефонные звонки абоненту поступали с использованием подменных номеров. В нарушение закона оператор связи не предпринял меры по блокировке вызовов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В отношении оператора связи возбудили два административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи». Отметим, для юрлиц по этой части статьи предусмотрен штраф в размере от 600 тысяч до миллиона рублей.



Оператору связи за оба правонарушения назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей каждый.



Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров в декабре 2021 года. Максимальный штраф для юрлиц составляет 1 млн рублей. До этого были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и СМС с подменных номеров из-за рубежа. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.



В 2022 году, по данным Центробанка РФ, объём денежных потерь граждан от телефонных мошенников составил 14,2 миллиарда рублей.









