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В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн

В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Оператор пропустил звонки с подменного номера

Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил оператору связи два штрафа в размере 600 тысяч рублей каждый за пропуск вызова с подменного номера. Об этом сегодня сообщила прокуратура Бурятии, не раскрывая название оштрафованной компании.

История началась в июне 2022 года, когда жительница Улан-Удэ позвонил мошенник. Он представился сотрудником банка и заявил, что с карты женщины якобы пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить их, необходимо провести ряд действий, запугал звонивший улан-удэнку.

Через некоторое время женщине позвонил коллега мошенника, представившийся сотрудником полиции. Он уверял, что по факту снятия денег с банковской карты возбуждено уголовное дело, но пострадавшая никого не должна информировать об этом.

Женщина поняла, что её обманывают и прекратила разговор, а затем обратилась к настоящим полицейским. Следственное управление УМВД по Улан-Удэ возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

- Прокуратурой района выявлено, что телефонные звонки абоненту поступали с использованием подменных номеров. В нарушение закона оператор связи не предпринял меры по блокировке вызовов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В отношении оператора связи возбудили два административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи». Отметим, для юрлиц по этой части статьи предусмотрен штраф в размере от 600 тысяч до миллиона рублей.

Оператору связи за оба правонарушения назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей каждый.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров в декабре 2021 года. Максимальный штраф для юрлиц составляет 1 млн рублей. До этого были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и СМС с подменных номеров из-за рубежа. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.

В 2022 году, по данным Центробанка РФ, объём денежных потерь граждан от телефонных мошенников составил 14,2 миллиарда рублей.




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