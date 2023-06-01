В Бурятии определились с новым главврачом республиканского психдиспансера





Предшественник Ирикбаевой – Виталий Гриф – скоропостижно скончался в феврале. Он умер на 63-м году жизни.





В республиканском психоневрологическом диспансере – новый главный врач. Им стала Татьяна Ирикбаева, которая с 2019 года заведовала психиатрическим отделением МЦ ФГКУ «437 военный госпиталь» Минобороны России в Улан-Удэ. Об этом сообщила в соцсетях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Ирикбаева возглавила медучреждение после конкурсного отбора и согласования с администрацией главы и правительства Бурятии. Её трудовой стаж – 10 лет и 9 месяцев, включая девять лет и пять месяцев на руководящих должностях.- Татьяна Сергеевна – квалифицированный врач и опытный организатор. В 2009 году окончила Бурятский государственный университет» по специальности «Лечебное дело», в 2012-ом – клиническую интернатуру по психиатрии. Имеет профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», – отметила Лудупова.Свой трудовой путь новоиспечённый главврач РПД начала психиатром в республиканской психиатрической больнице в заиграевском селе Новая Брянь. После она являлась замом руководителя этого же учреждения по лечебной работе.- За годы работы проявила себя как ответственный и квалифицированный руководитель, пользующийся уважением у коллег, – добавила Лудупова и пожелала Татьяне Ирикбаевой плодотворной работы на новом месте. – Психиатрическая помощь сегодня – одно из значимых и стратегических направлений в деятельности Минздрава Бурятии, поэтому сделать предстоит многое, включая трансформацию психиатрической службы в рамках внедрения нового порядка оказания медицинской помощи при психических и расстройствах поведения.