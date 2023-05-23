В Улан-Удэ пройдёт российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка

Она состоится в ФСК
Со 2 по 4 июня в Улан-Удэ состоится международная российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка, приуроченная к празднованию 100-летия Республики Бурятия.
Среди участников выставки - более 50 ведущих компаний Монголии, которые представят продукцию из кашемира и шерсти; ковры; изделия из кожи; аксессуары и украшения; сувениры и многое другое.
На выставке также будут представлены около 50 ведущих компаний Бурятии.
Выставка пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на российско-монгольской выставке-ярмарке глава Бурятии Алексей Цыденов купил шерстяной ковёр с изображением президента России Владимира Путина.
Его изготовили монгольские мастера.
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Она состоится в ФСК
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