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В Улан-Удэ пройдёт российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка

В Улан-Удэ пройдёт российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится в ФСК

Со 2 по 4 июня в Улан-Удэ состоится международная российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка, приуроченная к празднованию 100-летия Республики Бурятия.

Среди участников выставки - более 50 ведущих компаний Монголии, которые представят продукцию из кашемира и шерсти; ковры; изделия из кожи; аксессуары и украшения; сувениры и многое другое.

На выставке также будут представлены около 50 ведущих компаний Бурятии.

Выставка пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на российско-монгольской выставке-ярмарке глава Бурятии Алексей Цыденов купил шерстяной ковёр с изображением президента России Владимира Путина. Его изготовили монгольские мастера.
 

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выставка Монголия ярмарка

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