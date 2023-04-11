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В Бурятии снизилась задолженность по зарплате

В Бурятии снизилась задолженность по зарплате
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным минэкономики республики, за год она снизилась на 3,3 миллиона рублей

В министерстве экономики республики сообщили, что с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 года задолженность по зарплате в Бурятии снизилась на 3,3 миллиона рублей. Сейчас задолженность по зарплате в республике составляет 365 тысяч рублей (по состоянию на 1 марта 2023 года).

- Большое внимание в республике уделяется своевременной выплате заработной платы. Мы плотно работаем в этом направлении с гострудинспекцией, и прокуратурой республики. В ходе работы комиссий по регулированию социально-трудовых отношений мы помогаем работодателям найти выход из сложной ситуации. За год задолженность по зарплате снизилась на 3,3 млн рублей, - рассказала председатель комитета по труду минэкономики Бурятии Елена Фомина.

Опрос, проведённый в телеграм-канале минэкономики республики, показал, что 8% жителей Бурятии, участвовавших в опросе, сталкивались с задержкой заработной платы. При этом 18% опрошенных не знают, куда обращаться в подобных случаях.

- Трудовое законодательство обязывает всех работодателей своевременно выплачивать зарплату своим сотрудникам не реже, чем раз в полмесяца. Для защиты своих прав работник может обратиться в трудовую инспекцию и в суд. При задержке зарплаты более чем на три месяца руководителям может грозить уголовная ответственность вплоть до реального срока, - подчеркнули в министерстве.

Сообщить о фактах несвоевременной выплаты заработной платы можно на телефон «горячей линии» министерства экономики Бурятии 22-01-87, 21-28-65.

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