В Бурятии снизилась задолженность по зарплате

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

По данным минэкономики республики, за год она снизилась на 3,3 миллиона рублей



В министерстве экономики республики сообщили, что с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 года задолженность по зарплате в Бурятии снизилась на 3,3 миллиона рублей. Сейчас задолженность по зарплате в республике составляет 365 тысяч рублей (по состоянию на 1 марта 2023 года).



- Большое внимание в республике уделяется своевременной выплате заработной платы. Мы плотно работаем в этом направлении с гострудинспекцией, и прокуратурой республики. В ходе работы комиссий по регулированию социально-трудовых отношений мы помогаем работодателям найти выход из сложной ситуации. За год задолженность по зарплате снизилась на 3,3 млн рублей, - рассказала председатель комитета по труду минэкономики Бурятии Елена Фомина.



Опрос, проведённый в телеграм-канале минэкономики республики, показал, что 8% жителей Бурятии, участвовавших в опросе, сталкивались с задержкой заработной платы. При этом 18% опрошенных не знают, куда обращаться в подобных случаях.



- Трудовое законодательство обязывает всех работодателей своевременно выплачивать зарплату своим сотрудникам не реже, чем раз в полмесяца. Для защиты своих прав работник может обратиться в трудовую инспекцию и в суд. При задержке зарплаты более чем на три месяца руководителям может грозить уголовная ответственность вплоть до реального срока, - подчеркнули в министерстве.



Сообщить о фактах несвоевременной выплаты заработной платы можно на телефон «горячей линии» министерства экономики Бурятии 22-01-87, 21-28-65.



