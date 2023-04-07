07 апреля

06 апреля

Популярное

В Улан-Удэ мясоперерабатывающее предприятие заставили убрать свою помойку

В Улан-Удэ мясоперерабатывающее предприятие заставили убрать свою помойку
Бизнес,  Фото:38fsvps.ru
Принадлежащие ему отходы обнаружили в одном из микрорайонов города 

В конце марта в микрорайоне Импульс в Улан-Удэ обнаружили биологические отходы, лежавшие прямо на земле. На место отправились сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и республиканского управления ветеринарии. Информация подтвердилась.

Специалисты с помощью ФГИС «Меркурий» установили, кому принадлежат отходы. Как выяснилось, мясоперерабатывающему предприятию. Ему уже объявили предостережение и обязали всё уничтожить. В феврале оно попадалось на таком же нарушении.
 
За несоблюдение ветеринарных правил грозят штрафы – согласно части 3 статьи 10.6 КоАП РФ. Их размер колеблется от 4 до 5 тысяч для физических, от 20 до 40 – для должностных лиц, от 40 до 50 – для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток) и от 500 до 700 тысяч рублей – для юридических лиц (так с закрытием на три месяца).
отходы мясо

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мясоперерабатывающее предприятие заставили убрать свою помойку
В Улан-Удэ мясоперерабатывающее предприятие заставили убрать свою помойку
Бизнес, 07.04.2023
Принадлежащие ему отходы обнаружили в одном из микрорайонов города 
В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных
В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных
Бизнес, 07.04.2023
И.о. директора получил представление прокуратуры
В Улан-Удэ на 50 тысяч оштрафовали «управляшку», запустившую дом
В Улан-Удэ на 50 тысяч оштрафовали «управляшку», запустившую дом
Бизнес, 06.04.2023
Его жильцы пожаловались на темноту и битые стёкла в подъезде 
Улан-Удэ принимает международную выставку «Стройиндустрия-2023»
Улан-Удэ принимает международную выставку «Стройиндустрия-2023»
Бизнес, 05.04.2023
На ежегодное мероприятие также приедут представители деловых кругов Монголии и Беларуси
Среди предприятий Бурятии стартовал интересный конкурс
Среди предприятий Бурятии стартовал интересный конкурс
Бизнес, 05.04.2023
Заявки на конкурс нужно прислать до 15 апреля
На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
Бизнес, 04.04.2023
У судоводителей отсутствовала специальная лицензия
В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
Бизнес, 31.03.2023
За прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Бизнес, 31.03.2023
При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин
МТС объявила о глобальном ребрендинге
МТС объявила о глобальном ребрендинге
Бизнес, 30.03.2023
В том числе поменялся логотип
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Бизнес, 30.03.2023
Помимо предпринимателей, собрались сотрудники муниципальных образований
С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск
С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск
Бизнес, 30.03.2023

Он заточен на ранние стыковки из столицы Сибири

В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
Бизнес, 30.03.2023
В столице Бурятии клиентам магазина информацию доставит коммуникационный сервис

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^