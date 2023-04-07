В Улан-Удэ мясоперерабатывающее предприятие заставили убрать свою помойку

Принадлежащие ему отходы обнаружили в одном из микрорайонов города







Специалисты с помощью ФГИС «Меркурий» установили, кому принадлежат отходы. Как выяснилось, мясоперерабатывающему предприятию. Ему уже объявили предостережение и обязали всё уничтожить. В феврале оно попадалось на таком же нарушении.



За несоблюдение ветеринарных правил грозят штрафы – согласно части 3 статьи 10.6 КоАП РФ. Их размер колеблется от 4 до 5 тысяч для физических, от 20 до 40 – для должностных лиц, от 40 до 50 – для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юрлица (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток) и от 500 до 700 тысяч рублей – для юридических лиц (так с закрытием на три месяца).



В конце марта в микрорайоне Импульс в Улан-Удэ обнаружили биологические отходы, лежавшие прямо на земле. На место отправились сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и республиканского управления ветеринарии. Информация подтвердилась.