Среди предприятий Бурятии стартовал интересный конкурс

Заявки на конкурс нужно прислать до 15 апреля
С 3 апреля открыт приём заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества в Бурятии», который проходит среди юридических лиц, сообщает региональное министерство экономики.
- В этом году мы расширили список потенциальных участников конкурса. Для участников предусмотрены пять номинаций конкурса, - рассказали в министерстве.
Номинации конкурса:
- «Прорывные технологии повышения производительности труда»;
- «Профессиональное развитие молодёжи» среди предприятий-участников национального проекта;
- «Цифровые инновации на предприятии» среди предприятий-участников национального проекта;
- «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» (специальная номинация);
- «Наставничество в социальной сфере» (специальная номинация);
В специальной номинации может принять участие любое предприятие, не являющееся участником национального проекта «Производительность труда». Специальная номинация «Наставничество в социальной сфере» выявит победителей среди организаций социальной сферы.
Для участия в конкурсе до 15 апреля необходимо направить в министерство экономики Бурятии заявку и согласие на обработку персональных данных на адрес электронной почты: [email protected], а также в печатном виде по адресу: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства.
Справки по телефону: 8(3012)21-24-40, 21-55-03.
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