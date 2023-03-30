С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск

Он заточен на ранние стыковки из столицы Сибири

С 16 июня авиакомпания S7 Airlines вводит ежедневный ночной рейс Новосибирск - Улан-Удэ - Новосибирск. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Самолёт будет прибывать в 3 часа ночи и стартовать из Улан-Удэ в 4 утра. Рейс будет прилетать рано утром в Новосибирск», - уточнил он.

По словам Гармаева, такой полёт в Новосибирск станет стыковаться «с утренней волной рейсов на вылет из аэропорта Толмачёво».

Самолёт будет прилетать в 6:30 утра. Выполнение ночного рейса запланировано до 1 октября 2023 года.

Сейчас в Новосибирск самолёт S7 ежедневно летает по утрам. По некоторым дням авиакомпания вводит дополнительные рейсы из столицы Бурятии.

Ранее Дмитрий Гармаев призвал пассажиров приезжать на рейсы из воздушной гавани столицы Бурятии заранее.



