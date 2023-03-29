Арендатору выдано предостережение
На земельном участке сельскохозяйственного назначения в Заиграевском районе Бурятии государственный инспектор Россельхознадзора обнаружил нарушения земельного законодательства.
На плодородном слое почвы валяются отходы от производства - обрез натуральной чистой древесины. Они захламили 387 квадратных метров земли.
- В результате захламления участка наступает деградация почвенного слоя. Ухудшается качество земель. Участки, занятые отходами, физически не могут использоваться в сельском хозяйстве, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Арендатору надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины
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