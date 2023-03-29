29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины

В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Арендатору выдано предостережение

На земельном участке сельскохозяйственного назначения в Заиграевском районе Бурятии государственный инспектор Россельхознадзора обнаружил нарушения земельного законодательства.

На плодородном слое почвы валяются отходы от производства - обрез натуральной чистой древесины. Они захламили 387 квадратных метров земли.

- В результате захламления участка наступает деградация почвенного слоя. Ухудшается качество земель. Участки, занятые отходами, физически не могут использоваться в сельском хозяйстве, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Арендатору надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины
В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины
Бизнес, 29.03.2023
Арендатору выдано предостережение
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день
Бизнес, 28.03.2023
Ранее планировалось, что это произойдёт только в августе
Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет
Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет
Бизнес, 28.03.2023
Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га
В Улан-Удэ каждая пятая компания сотрудничает с самозанятыми
В Улан-Удэ каждая пятая компания сотрудничает с самозанятыми
Бизнес, 27.03.2023
Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном
В Бурятии выберут самые вкусные пирожные
В Бурятии выберут самые вкусные пирожные
Бизнес, 24.03.2023
В конкурсе примут участие 13 предприятий республики
В Бурятии объявлен конкурс грантов в сфере туризма
В Бурятии объявлен конкурс грантов в сфере туризма
Бизнес, 24.03.2023
На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки и пр.  
В России упростили порядок размещения летних кафе
В России упростили порядок размещения летних кафе
Бизнес, 23.03.2023
Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^