В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Арендатору выдано предостережение



На земельном участке сельскохозяйственного назначения в Заиграевском районе Бурятии государственный инспектор Россельхознадзора обнаружил нарушения земельного законодательства.



На плодородном слое почвы валяются отходы от производства - обрез натуральной чистой древесины. Они захламили 387 квадратных метров земли.



- В результате захламления участка наступает деградация почвенного слоя. Ухудшается качество земель. Участки, занятые отходами, физически не могут использоваться в сельском хозяйстве, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Арендатору надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

