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Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день

Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Ранее планировалось, что это произойдёт только в августе 

Авиарейс Улан-Удэ - Хужир с началом лета станет выполняться два раза в день.  

«Утром и вечером», - сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Он призвал покупать билеты заранее.

«Байкал-Daily» писал, что с 26 марта по конец мая рейсы на Ольхон выполняются ежедневно. Возможность добраться из столицы Бурятии до самого большого острова на Байкале предоставляют авиакомпании «Аврора» и «СиЛА»на самолёте L-410. Ранее планировали, что два рейса в день появятся только с 1 августа. Однако маршрут очень популярен среди туристов, билеты разлетаются практически сразу же. 
Аэропорт "Байкал" авиация

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