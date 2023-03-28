Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день

«Утром и вечером», - сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Авиарейс Улан-Удэ - Хужир с началом лета станет выполняться два раза в день.

Ранее планировалось, что это произойдёт только в августе