Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день

Ранее планировалось, что это произойдёт только в августе
Авиарейс Улан-Удэ - Хужир с началом лета станет выполняться два раза в день.
«Утром и вечером», - сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он призвал покупать билеты заранее.
«Байкал-Daily» писал
, что с 26 марта по конец мая рейсы на Ольхон выполняются ежедневно. Возможность добраться из столицы Бурятии до самого большого острова на Байкале предоставляют авиакомпании «Аврора» и «СиЛА»на самолёте L-410. Ранее планировали, что два рейса в день появятся только с 1 августа. Однако маршрут очень популярен среди туристов, билеты разлетаются практически сразу же.
Ранее планировалось, что это произойдёт только в августе
Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га
Она прочнее деревянной
Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном
По летнему расписанию
Приехать же в Бурятию желают всего 10%
УК не следила за порядком в шести домах
В конкурсе примут участие 13 предприятий республики
На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки и пр.
Долг по зарплате составил 90 тысяч рублей
Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур
В Улан-Удэ пройдёт специальный круглый стол
Там уже стартовали земляные работы
МегаФон построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов
Одна из них открыла собственный массажный кабинет