Частота рейсов будет расти с начала июня
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, открыта продажа авиабилетов на рейсы из Улан-Удэ в посёлок Хужир на острове Ольхон на летний период 2023 года.
По информации авиакомпании «Аврора», с 26 марта по конец мая рейсы будут выполняться ежедневно. В июне на Ольхон будет 9 рейсов в неделю, в июле – 10. С 1 по 8 августа количество рейсов увеличится до двух в день. Информация об авиабилетах на последующий период будет опубликована в ближайшее время.
Рейсы из Улан-Удэ в Хужир будут выполняться «Авророй» совместно с авиакомпанией «Сибирская Лёгкая авиация» (СиЛА) на воздушном судне L-410.
В августе самолёты из Улан-Удэ на Ольхон будут летать 2 раза в день
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