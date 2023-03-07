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В августе самолёты из Улан-Удэ на Ольхон будут летать 2 раза в день

В августе самолёты из Улан-Удэ на Ольхон будут летать 2 раза в день
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Частота рейсов будет расти с начала июня

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, открыта продажа авиабилетов на рейсы из Улан-Удэ в посёлок Хужир на острове Ольхон на летний период 2023 года.

По информации авиакомпании «Аврора», с 26 марта по конец мая рейсы будут выполняться ежедневно. В июне на Ольхон будет 9 рейсов в неделю, в июле – 10. С 1 по 8 августа количество рейсов увеличится до двух в день. Информация об авиабилетах на последующий период будет опубликована в ближайшее время.

Рейсы из Улан-Удэ в Хужир будут выполняться «Авророй» совместно с авиакомпанией «Сибирская Лёгкая авиация» (СиЛА) на воздушном судне L-410.
Бурятия авиаперевозки Улан-Удэ Ольхон

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