Молодые предприниматели Бурятии смогут получать гранты каждые три года

Раньше такую поддержку предприниматель мог получить лишь один раз



Молодые предприниматели в РФ смогут повторно получать гранты. Министерство экономического развития РФ изменило правила поддержки малого бизнеса. Теперь гранты из регионального бюджета разрешат брать раз в три года.



Ранее поддержку предоставляли только один раз. Максимальная сумма гранта также увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей. При этом для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн. рублей. Поддержкой могут воспользоваться предприниматели от 14 до 25 лет.



- Необходимо, чтобы молодые люди начинали свое дело с максимальной поддержкой и с минимальными рисками. Кроме того, стране нужен рост численности бизнесменов как минимум в два раза, чтобы повысить уровень конкурентоспособности РФ в условиях санкций, - прокомментировал для газеты «Известия» первый вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров



По его словам, в европейских странах общая численность предпринимателей на душу населения превышает российский показатель в два-три раза.



- Раньше такую поддержку предприниматель мог получить лишь один раз. Теперь, если первый грант реализован успешно, бизнесмен может подать повторную заявку. Делать это можно раз в три года, - сообщает фонд регионального развития Улан-Удэ.



Грантовую поддержку молодым предпринимателям начали оказывать с марта 2022 года на фоне введения санкций. Финансирование грантовой программы ведётся в рамках реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству — в прошлом году на предоставление грантов было направлено 2,1 млрд рублей.

