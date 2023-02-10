СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ

Организаторы уверяют, что это произошло по техническим причинам







Однако информация о мероприятии исчезла с сайта, где продавали билеты. То, что его отменили, подтвердили «Байкал-Daily» в «Сибкассе Улан-Удэ». Причины никто не назвал.



Тем временем директор «69» Дмитрий Белоплотов рассказал изданию «Подъём», что его заведение к этому отношения не имеет.



- Мы только предоставляли площадку. Билеты вернуть можно. Кто именно отменил, сказать не могу, – подчеркнул он.



Организатор выступления – директор ООО «Живой звук» Александр Паули при этом заверил «Подъём», что концерт не состоится по техническим причинам.



- У нас не было спортивной площадки и мы взяли клуб. А он по техническим требованиям не совсем соответствует тому, чтобы показать шоу. Это наша ошибка. Когда будет хорошая спортивная площадка, привезём и сделаем, а в данный момент решено не делать плохо, чтобы не портить впечатление от шоу, – пояснил изданию Александр Паули.



