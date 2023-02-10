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СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ

СМИ узнали причину отмена концерта Дианы Арбениной в Улан-Удэ
Бизнес, 
Организаторы уверяют, что это произошло по техническим причинам

Накануне стало известно, что долгожданный концерт известной поэтессы, певицы, музыканта и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Улан-Удэ не состоится. Планировалось, что она выступит на сцене ночного клуба «Club 69» уже 21 февраля и представит поклонникам своё новое шоу «Авиарежим» (возрастное ограничение – 12+).

Однако информация о мероприятии исчезла с сайта, где продавали билеты. То, что его отменили, подтвердили «Байкал-Daily» в «Сибкассе Улан-Удэ». Причины никто не назвал.

Тем временем директор «69» Дмитрий Белоплотов рассказал изданию «Подъём», что его заведение к этому отношения не имеет.

- Мы только предоставляли площадку. Билеты вернуть можно. Кто именно отменил, сказать не могу, – подчеркнул он.
 
Организатор выступления – директор ООО «Живой звук» Александр Паули при этом заверил «Подъём», что концерт не состоится по техническим причинам.

- У нас не было спортивной площадки и мы взяли клуб. А он по техническим требованиям не совсем соответствует тому, чтобы показать шоу. Это наша ошибка. Когда будет хорошая спортивная площадка, привезём и сделаем, а в данный момент решено не делать плохо, чтобы не портить впечатление от шоу, – пояснил изданию Александр Паули.

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