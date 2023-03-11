«ИрАэро» запускает рейсы из Иркутска в Харбин

Рейсы будут выполняться на самолётах SuperJet 100-95

С 13 марта рейсы в Китай будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Вылет из Иркутска в 22:00.

«Рейсы в Харбин проходят на борту современного российского лайнера SuperJet 100-95, - сообщила в пресс-релизе авиакомпания. - Удобный большой салон сделает ваш перелёт в Харбин очень комфортным».

КНР открылась после пандемии для иностранцев с некоторыми ограничениями для туристов в январе 2023 года. Из Улан-Удэ добраться на самолёте до Харбина пока можно по субботам с пересадкой в Улан-Баторе. «Байкал-Daily» писал, что с 28 марта Hunnu Air увеличивает частоту рейсов в столицу Монголии до трёх в неделю.

Аэропорт «Байкал» пока обслуживает только грузовые лайнеры из/в Китай.

«Байкал» превратился в настоящий перевалочный центр для грузовых авиакомпаний из Китая», - ранее отмечал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.