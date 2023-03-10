Первых гостей отели начнут принимать этим летом
Иркутская область, как и Бурятия, вошла в число 19 регионов, получивших средства из резервного фонда правительства России на строительство модульных отелей.
- В Иркутской области работа по строительству модульных отелей ещё продолжается. Их возводят в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах. В результате будет создано не менее 140 номеров, предусматривающих 280 койко-мест. К 1 июля все работы будут завершены и отели должны уже открыться, - сообщила пресс-служба областного правительства.
Так, например, в Иркутске возводят 24 модуля отеля «Байкал-Аляска» на территории спорт-парка «Поляна». В основе концепции отеля – история сибирских первопроходцев, осваивавших Дальний Восток и Русскую Америку по маршруту Байкал – Аляска.
В экопарке «Озера на Снежной» в Слюдянском районе строят два модульных отеля. Один из них под названием «Изумрудное», состоящий из 12 отдельно стоящих модулей, расположился вдоль берега одноимённого озера. Второй некапитальный отель «Папоротник» состоит из 10 модулей для проживания.
Ещё один отель из 12 некапитальных модулей возводят на Ольхоне.
На строительство модульных отелей в Иркутской области было направлено 208,3 млн рублей, из которых 200 млн – федеральная субсидия, еще 8,3 млн рублей – софинансирование из областного бюджета. Частный бизнес также вкладывает свои средства в строительство, более 470 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ведётся строительство 19 модульных отелей на 644 места. На их строительство федеральный бюджет выделил 300 млн рублей. Первый отель начал принимать гостей уже в новогодние праздники.
В Иркутской области построят десять модульных отелей
Бизнес, Фото:
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