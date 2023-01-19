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В Бурятии открылся первый модульный отель на Байкале

В Бурятии открылся первый модульный отель на Байкале
Бизнес, 
Об этом сообщил глава республики

В Бурятии открылся первый из 19 модульных отелей на Байкале. Отель построен при поддержке федеральной субсидии, сообщил в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Отель «Тайга» начал работать в Баргузинском районе в новогодние праздники. В ближайшее время свои двери для гостей откроют новые домики ещё в двух местах Баргузинского района, а также в Заиграевском, Кабанском, Закаменском и Тункинском районах.




- В 2023 году будет продолжена работа по развитию туристической отрасли. Бурятия выиграла грант по линии Ростуризма по всем трём направлениям - оборудование пляжных зон, туристических маршрутов и кемпингов. Будут обустроены более пяти пляжных зон на восточном и южном побережье Байкала, на озерах Щучье и Гусиное в Селенгинском районе. Появятся новые турмаршруты по живописным местам Бурятии и комфортабельные места размещения, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily на строительство 19 модульных отелей на 644 места было выделено 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России.
отель туризм

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