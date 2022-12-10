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В Бурятии создаётся сеть модульных гостиниц

В Бурятии создаётся сеть модульных гостиниц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами

В 2022 году правительству Бурятии предоставлена субсидия в размере 300 млн рублей из резервного фонда правительства России на создание модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет создана сеть модульных гостиниц — это 19 проектов на 644 места.

Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами, среди которых Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский, Тункинский районы.

Одним из участников программы стал глэмпинг-отель «Dacha» в посёлке Новый Энхалук Кабанского района. Он готовится принять гостей уже после новогодних праздников.

- В этом году мы выиграли грант - 15 млн рублей. На эти средства мы планируем возвести 5 двухэтажных модулей, в каждом по два номера, - прокомментировал руководитель проекта Юрий Пинтаев. - Стараемся успеть закончить все работы, чтобы отдохнуть в наших домиках можно было уже после новогодних праздников, в самый пик зимнего сезона.

В селе Байкальский прибой в шаговой доступности от Байкала расположилась база отдыха «Байкальские зори», где заканчивается установка 10 модульных отелей. Это позволит не только расширить номерной фонд базы, но и перейти на круглогодичный режим работы.

Модульные домики устанавливаются вдоль берега реки Снежной, в посёлке Выдрино.

- Отдельные модули с собственным входом и небольшой террасой, вид на реликтовые леса на противоположном берегу, а также красивейшие горные хребты, тишина и уединённость позволят гостям насладиться отдыхом от городской суеты и больших скоплений людей, и близость к берегу озера Байкал - полюбоваться его красотой и зарядиться мощной энергией, - прокомментировала Яна Шевченко, руководитель проекта.
Туристический комплекс «ЛАГУНА» скоро появится в селе Сухая Кабанского района. Он также будет состоять из 20 номеров, и включать в себя всё самое необходимое для туристов: просторную кухню-гостиную, санузел и спальню на четырёх человек.

Также в селе Сухая продолжается установка быстровозводимых модульных отелей в комплексе «Рыбацкая Артель».

- 24-го июля 2022 года состоялся второй этап конкурса, когда мы со своей командой защищали проект. Мы добились нужных результатов, которые планировали, и, таким образом, в полную силу загрузили себя работой до конца года, – рассказал руководитель проекта Роман Абрамский.

Три объекта возводится в селе Максимиха. Уже закончилась установка 10 модульных домов в стиле «Барнхаус» по проекту «Уровень 457». На 24 кв метрах разместилось всё для комфортного отдыха - большая кровать, места для хранения, санузел, тёплые полы.

«Уровень 457 - уровень воды в Байкале. Мне показалось, что это название прекрасно подходит для проекта, реализуемого рядом с этим удивительным озером, - прокомментировал Александр Маладаев, руководитель проекта. - Мы постарались создать место, где можно отдохнуть телом и душой. Место, куда захочется возвращаться снова и снова».

По проекту «Baikal Wood» уже установили 12 треугольных каркасов для будущих двухэтажных благоустроенных кемпингов. Такой стиль называется «А-фрейм».

- Полностью витражное остекление, отопление у нас будет. Тёплые полы водяные. Установим газовое отопление, будут откапываться газгольдеры объёмом 10 кубов, - рассказал подрядчик «Baikal Wood» Баир Бальжиров.

Ещё один проект с рабочим названием «Супер 8» продолжает установку двухэтажных модульных домиков.

В Селенгинском районе Бурятии недалеко от посёлка Гусиное озеро появились современные модульные гостиницы. Преимуществ у таких домиков много: возводятся они достаточно быстро, занимают немного места и выглядят презентабельно. При этом жить в них можно будет и летом, и зимой. Сегодня объект готов на 70% и уже в ближайшее время его планируют сдать, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
гостиница туризм

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