Представление бизнесмену внесла прокуратура
Строительная организация, зарегистрированная на территории Свердловского района Иркутска, задолжала 44 работниками более 2,2 млн рублей по заработной плате. Деньги не выплачивались с августа по ноябрь 2022 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Также в суд было направлено заявление о взыскании задолженности.
Только после прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашена.
Иркутскую стройкомпанию понудили выплатить работникам долг в 2,2 млн
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