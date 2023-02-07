Иркутскую стройкомпанию понудили выплатить работникам долг в 2,2 млн

Представление бизнесмену внесла прокуратура



Строительная организация, зарегистрированная на территории Свердловского района Иркутска, задолжала 44 работниками более 2,2 млн рублей по заработной плате. Деньги не выплачивались с августа по ноябрь 2022 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областной прокуратуры.



Прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Также в суд было направлено заявление о взыскании задолженности.



Только после прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашена.

