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В Бурятии расторгнут контракт с подрядчиком, не сумевшим построить детсад

В Бурятии расторгнут контракт с подрядчиком, не сумевшим построить детсад
Бизнес,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Объект готов всего на 1%

Контракт с подрядчиком, который строил детский сад в посёлке Наушки в Кяхтинском районе Бурятии, будет расторгнут. Такое поручение дал заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников во время рабочей поездки в Кяхтинский район. Он остался не удовлетворен степенью готовности объекта. На сегодняшний день строительство детского сада остаётся на уровне котлована, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.

Контракт с подрядной организацией ООО «Элмонт» (Ангарск) на строительство детского сада в посёлке Наушки был заключен в июне 2022 года. В июле началось строительство. Была сделана разбивка участка, разработан котлован, выполнено устройство песчаной подушки и отсыпка скальным грунтом под фундамент. Однако до настоящего времени строительные работы так и не начались. Готовность объекта на сегодня составляет всего 1%.

- Проблемный объект. Подрядная организация приступила к работам в июле этого года, на сегодня процент готовности - 1%. И это при том, что в этом году нам необходимо выполнить работы на сумму почти 160 млн рублей. Как минимум здесь уже должен быть устроен каркас здания. А пока только котлован. Однозначно будем расторгать контракт с подрядной организацией и выходить на новые торги, - заявил Евгений Луковников.



Стоимость детского сада более 200 миллионов рублей. Согласно проектной документации, строящееся здание будет двухэтажным. На первом этаже расположатся три группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), на втором – также три группы для детей старшего возраста, залы для физкультурных и музыкальных занятий с отдельными эвакуационными выходами. Также в детском саду предусмотрен пищеблок, хозяйственная кладовая, постирочная с гладильной, кабинеты заведующей, методиста и завхоза.

В ближайшее время управление капитального строительства Бурятии будет расторгать контракт с подрядной организаций и объявлять новые торги.

Как сообщал «Байкал-Daily», также недавно в Бичурском районе расторгли контракт с подрядчиком, строившим детскую школу искусств. Компания ООО «ВДК» не справлялась с объёмом работ, в результате объект был под угрозой срыва. Уже в октябре строительство должно было завершиться, но готовность составляла всего 18%.

строительство детские сады

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