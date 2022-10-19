В Бурятии с подрядчиком, строившим школу искусств, расторгли контракт

Бизнес, Фото: УКС правительства Бурятии

Объект ко времени сдачи в эксплуатацию не готов даже наполовину



В Бичурском районе Бурятии с подрядчиком, строившим детскую школу искусств, расторгли контракт. Компания ООО «ВДК» не справлялась с объёмом работ, в результате объект был под угрозой срыва, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства Бурятии.



Строительство школы началось в апреле, срок окончания по плану – октябрь 2022 года. Сейчас строительная готовность объекта – 18%.



О необходимости расторжения контракта с подрядчиком ещё в сентябре заявил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



- Будем расторгать договор с подрядной организацией ООО «Владимирская дверная компания», которые «строят» Бичурскую детскую школу искусств. Строительная готовность 18% вместо 60-ти, отставание от графика – два месяца. В октябре работы должны были уже завершиться. Отсутствие постоянных платежей за материалы не дают возможности субподрядной организации увеличить темп строительства. Заказчиком выступает муниципальное образование Бичурского района, – рассказывал в сентябре Евгений Луковников.



Также за необходимость расторжения выступало и управление капитального строительства Бурятии. Как рассказал начальник УКС Анатолий Урбанов, на следующей неделе строительство детской школы возобновится, но уже с новым подрядчиком:



- К сожалению, подрядчик не справлялся с возложенными на него обязанностями. Темпы строительства не устраивали нас как технического заказчика, поэтому мы настоятельно рекомендовали, ещё с августа, администрации Бичурского района расторгнуть контракт с данной организацией, потому что объект был под угрозой срыва. На сегодня завершена процедура расторжения договора с подрядной организацией, новый подрядчик приступит к работам уже на следующей неделе.



Объект строят в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства – 92 млн рублей. Общая площадь здания около 1000 квадратных метров.



Проектом предусмотрено что на первом этаже разместят административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, а также концертный зал на 100 мест. На втором этаже обустроят мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии с раздевалками и душевыми. Для маломобильных граждан будет работать лифт.

