Автомобиль несколько раз появлялся в центре города
О грядущем появлении известного магазина строительных товаров Leroy Merlin в Бурятии стало известно ещё в 2018 году. Вопросом оформления земельного участка для инвестора занимался лично глава Бурятии Алексей Цыденов, он вёл переговоры с руководителем Росимущества. На данный момент вовсю идёт стройка здания для магазина. Располагается он на улице Борсоева.
Leroy Merlin — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. Основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье».
В мае 2022 года появились опасения по поводу строительства магазина. В федеральных СМИ прошла информация о том, что руководство торговых сетей «Леруа Мерлен» и «Ашан» якобы приняли решение о полном закрытии некоторых своих торговых точек.
Однако в пресс-службе Госстройжилнадзора Бурятии опровергли информацию о «замораживании» стройки, сообщив, что строительство идёт в соответствии с графиком, а достроен магазин будет к маю 2024 года.
Теперь в городе появились ещё и грузовые машины с брендированными баннерами на кузове. Однако более подробной информации о том, что перевозят машины в Улан-Удэ, пока нет.
В Улан-Удэ заметили грузовик Leroy Merlin
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