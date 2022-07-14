«Энерготехномаш»: «Нам не стыдно за свою работу»

Бизнес, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

«Энерготехномаш» в Улан-Удэ – наследник знаменитого советского «Теплоприбора» и производитель автоматического оборудования для теплосетей. О том, как «Энерготехномаш» начинался на развалинах известного предприятия и сумел достичь нынешних успехов, рассказал генеральный директор Валерий Горбунов



- Очевидно, что история «Энерготехномаша» необычна: предприятие не умерло, сумело выжить и претендует на лидерство на своём рынке. Как из «Теплоприбора» появился «Энерготехномаш»?



- «Теплоприбор» ликвидирован, и его уже не существует. От него в своё время отпочковалось с десяток разных предприятий. Остальные ушли в торговлю или на подряды, кто-то в строительство. Но мы, «Энерготехномаш», единственные, кто стал приверженцем продолжения производственной деятельности, подняв падающее знамя «Теплоприбора». Мы верили, что основной профиль «Теплоприбора» может быть нужным рынку нашей страны. Кое-что у нас получается.



- Вы 11 лет возглавляете предприятие. С чем вы столкнулись, когда сюда пришли?



- Например, наша основная продукция – регулирующие клапаны и регуляторы давления. Они ставятся на тепловом пункте при строительстве практически всех зданий (объектов капитального строительства). Придя на предприятие, я столкнулся с тем, что вся линейка выпускаемой продукции не отвечала требованиям рынка. Не было смысла продавать оборудование, которое выпускал «Теплоприбор» - оно технически отставало от импортных аналогов, даже из Беларуси. Это было бы пятном на репутации.



Пришлось разрабатывать новые изделия с нуля. Мы взяли лучшие образцы оборудования, имевшиеся на рынке на тот момент, привезли, изучили применяемые в них технические решения, и уже на основе этого провели работу по обновлению выпускаемой на предприятии линейки.



Конструкция, дизайн, характеристики изделий, их надёжность – всё было нами переделано в наших офисах в Улан-Удэ под требования потребителей, которые существуют в настоящее время. Чтоб подтянуть выпускаемую линейку к этим требованиям, потребовалось не меньше семи лет. Вы можете сравнить, как изделия выглядели раньше: шершавый корпус, вид не совсем эстетичный, конструкция изделия совершенно другая, и какие сейчас. Конструкция полностью была переделана, хотя выполняет те же самые функции.



Нельзя также не сказать о том, что до моего прихода собственники завода начали курс на техническое перевооружение предприятия, в результате чего было приобретено шесть токарно-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ японского производства, которые заменили часть применяемого на тот момент устаревшего оборудования. Кроме этого, была приобретена контрольно-измерительная машина швейцарского производства. В последующем было также приобретено другое разное оборудование, в том числе фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ тайваньского производства. Благодаря этой технической основе производства нам удаётся достигать требуемых параметров по качеству изготавливаемых деталей и стабильной производительности. В том числе можно сказать, что имеется некоторый запас производственных мощностей, который позволяет увеличивать объёмы изготавливаемой продукции.



- В результате у предприятия, как указано в открытых источниках, за последние годы улучшились финансовые показатели и более 80 дилеров по стране, официальные представительства в Москве и Минске. Это результат вашего переосмысления деятельности предприятия?



- Скорее, это уже второй этап развития. Когда мы убедились, что за нашу продукцию не стыдно, она простоит десять лет, и потребитель останется доволен, то начали менять систему продаж.



Раньше работа велась непосредственно с конечными потребителями, минуя посредников. Например, есть застройщик в Новосибирске – работа адресно велась с ним. А рынок работает по иному принципу – мы это не сразу поняли, а до нас «Теплоприбор» вообще не понял и не смог перестроиться.



Сейчас продажи ведутся через дистрибьюторские сети – в регионах есть один-два официальных представителя, у которых дистрибьюторский договор с нашим заводом, и они уполномочены на продажу нашего оборудования. У этих дистрибьюторов есть контракты с другими заводами, мы же не выпускаем всё оборудование, использующегося в котельных и тепловых пунктах, а условно лишь 5%. Потребителю удобнее работать с фирмами, которые комплектуют объект «под ключ», в том числе и нашей продукцией. Иначе говоря, вы не едете на хлебозавод за булкой хлеба, или на ферму за молоком, а идёте в супермаркет, и покупаете все там, одновременно. В нашем бизнесе примерно так же работает.



- Громко прошла информация, что завод производит оборудование, которое способно заменить иностранные аналоги в условиях санкций. Причём, как пишут СМИ, продукция бурятского предприятия стоит в 3-4 раза меньше. Как такое возможно?



- Какая-то наша продукция действительно дешевле в три-четыре раза, другая – лишь процентов на двадцать. В России ниже себестоимость продукции, и у нас есть возможность сделать её доступнее за счёт большей локализации производства. Импортная продукция дороже из-за высоких налогов и зарплат у квалифицированных специалистов. Но не всё так просто. Да, с уходом западных конкурентов у нас появились перспективы. Но это совпало с сильным укреплением курса рубля.



Если при курсе в 80 рублей за доллар мы могли хорошо конкурировать с западными компаниями, то при курсе в 56 рублей мы им проигрываем. Если сейчас те западные компании, которые объявили об уходе с российского рынка, завезут продукцию через третьи страны, их позиции в России, наоборот, укрепятся. Так что ситуация не столь оптимистична, как может показаться.



Например, с Монголией мы работали благодаря республиканскому экспортному центру – это мера господдержки, которой мы пользуемся. Благодаря ему в конце прошлого года появился в Монголии партнёр, и туда ушла крупная партия нашего оборудования. К сожалению, после сильного укрепления рубля этот партнёр ушёл – наше оборудование стало для него в два раза дороже.



Но это наша работа – кто-то уходит или приходит, будем искать других партнёров.



- Как было заявлено, ваше предприятие готовит модернизацию производственных мощностей. Вы собирались это делать в сотрудничестве с китайским заводом «Z-Mat». Санкции не помешают этому проекту?



- Мы работаем через фирму в России которая является дистрибьютором китайского оборудования, и покупаем станки этого производства, заменяя старое ветхое оборудование ещё советского производства. Поэтому надеемся, что санкции не помешают. Модернизация предприятия будет идти по намеченным планам. До этого, осенью текущего года нами был приобретён вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ другого китайского производителя, он уже стоит на производстве, на нем уже изготавливаются детали.



- Какую поддержку оказывают органы власти республики и глава Бурятии?



- Как я уже говорил, власти Бурятии нам оказывают поддержку по поиску партнёров за рубежом. Кроме того, ежегодно помогают с участием в московской выставке «Акватерм». Присутствие в Москве дорого стоит. Там аренда только выставочных площадей – 500-600 тысяч рублей за 4 дня, застройка выставочной площадки, командировочные и транспортные расходы – сумма немалая по итогу выходит. И власти республики нам уже 4-5 лет помогают в рамках меры поддержки «компенсация аренды выставочных площадей на международных выставках». Сейчас Минпромторг Бурятии предлагает ещё одну меру поддержки – субсидирование затрат на приобретение оборудования.



Что касается главы Бурятии, то Алексей Самбуевич был у нас на предприятии. Но, я не считаю, что руководитель республики должен что-то обещать. Мы являемся организатором бизнеса. На свой страх и риск осуществляем предпринимательскую деятельность. Поэтому ждать, что он должен нас зачем-то вытягивать – не совсем правильно было бы. Мне странно обращаться к главе региона по принципу: мы создали предприятие, а вы теперь давайте нам помогайте изо всех сил.



Но, он нам действительно оказывает поддержку. На своём административном уровне заявляет о нас на всех уровнях власти, в том числе в ДФО, чтобы на нас обратили внимание для повышения узнаваемости и расширения круга продаж. Мы это чувствуем.



- Крупнейшие предприятия Бурятии сталкиваются с жёстким дефицитом кадров. «Энерготехномаш», видимо, не исключение? И какими преимуществами вы привлекаете трудовые ресурсы?



- С кадрами дело трудно складывается, и вообще, на всех предприятиях Бурятии, не только у нас. Мы каждый день занимаемся этой работой, пытаясь привлечь буквально по одному человеку. У нас конструкторов не хватает, операторов, наладчиков станков с ЧПУ программистов и ИТ-специалистов. рабочих специальностей тоже не хватает. Люди не спешат идти работать на производственные предприятия. Возможно, нынешний кризис изменит ситуацию, и у них что-то поменяется в головах.



Люди у нас в республике жалуются, что негде работать, и что им все всё должны, причём сразу. Но мы промониторили рынок труда и предлагаем условия не хуже, чем на большинстве компаний республики, а порой даже и превосходящие их. Несмотря на это, далеко не все трудоспособное население города имеет твёрдую решимость, что необходимо работать, работать на постоянной основе, а не перебиваться где придётся каждые полмесяца. Я не имею ввиду работать у нас, на заводе, а говорю в принципе об осознании необходимости работать и иметь стабильный доход. Мы постоянно улучшаем условия пребывания людей на предприятии, у нас стабильная работа с рыночными условиями оплаты труда, хорошая атмосфера в коллективе. Компания «Энерготехномаш» – это в первую очередь люди, из которых она состоит, которые выполняют работу. Не станки, здания и документы – люди. Поэтому людьми мы не разбрасываемся, это наша самая большая ценность.



- В чём на ваш взгляд уникальные особенности предприятия?



- Это вопрос веры людей, работающих на «Энерготехномаше», что у нас все получится. И благодаря этой вере мы достигаем – нет, успехом это назвать пока сложно, но свет в конце тоннеля проглядывается. Мы уверены в своей продукции, и мы смело смотрим в глаза людям, которые её покупают.



Нас уже знают, с нами считаются конкуренты. Мы сейчас потихоньку расширяем своё присутствие и в регионах, и объём выпуска продукции. Тенденция к росту и в натуральном, и в финансовом выражении присутствует, надеюсь, так будет и дальше продолжаться.



