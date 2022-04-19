Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов

Горожане боятся аварий, поломок и вандализма
На просторах интернет-пространства Улан-Удэ гуляет новость о том, что в городе появился расширенный прокат электросамокатов. В других городах подобные сервисы появились ещё несколько лет назад и плотно вошли в жизнь. Но в Бурятии электросамокаты начали обретать популярность лишь максимум два года назад. И вот сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской), опубликовали рекламу о том, что теперь это «ноу-хау» стало доступнее.
«Ура! До Бурятии дошла цивилизация! Теперь можно взять в аренду», - подписали видео.
Улан-удэнцы сразу начали спрашивать стоимость проката в комментариях и радоваться, что «наконец-то» электросамокаты появились в свободном доступе.
При этом почти все прокомментировавшие публикацию горожане посчитали, что такой вид транспорта опасен или вообще не предназначен для улан-удэнских дорог. Пользователи делятся мнением, что «к нам сбагрили» этот вид развлечения и напоминают, что «сейчас во многих городах России борются, чтобы их в скорости ограничить, так как много с ними ЧП».
«Рано радуетесь! Это не ура! Это постоянные травмы горожан, страдать будут пешеходы и водители», «Да, только тяжело у нас ездить по таким дорогам. До нас бы дошли дороги, потому что ничего не оборудовано для езды на самокате», «У нас нормальных тротуаров нет, а тут ещё и следи, чтоб тебя не сбили эти шумахеры», «С детьми гулять опасно, не знаешь с какой стороны ожидать эти самокаты на тротуарах», - пишут комментаторы.
Люди боятся, что аварий станет гораздо больше, ведь людей на электросамокатах «и водители и пешеходы бояться будут», а «пешеходов будут сбивать будут дикие дети».
Некоторые люди беспокоятся, что новенькие самокаты попросту будут воровать.
«Сколько же людей будут сидеть из-за них, кто угонит. Всегда знал, что до Улан-Удэ такое дойдёт, либо украдут, либо на металл сдадут», «С учётом того, что это всё в Бурятии, то большая вероятность, что это ничего не будет работать, ещё и скоммуниздят», - выразили мнение подписчики.
Помимо этого, недовольные граждане припомнили ситуацию со сломанными верёвочными качелями на площади Революции и с выдранными с корнями деревцами.
«Надо с детства объяснять и прививать культуру пользования, как кататься и где. У нас качели веревочные, самый простой девайс не выдержал, а здесь электросамокат. Деревья из клумб вырывают и выбрасывают. Бомжи их в первый день на металл сдадут!», - предположил пользователь.
Улан-удэнцы недовольны появлением проката электросамокатов
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