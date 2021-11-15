Качели в центре Улан-Удэ могут взять под видеонаблюдение

В Улан-Удэ в очередной раз отремонтировали качели на площади Революции. Как сообщал «Байкал-Daily», во второй раз их сломали в середине прошлой недели.
Прежде эти же качели, что находятся посередине, выводили из строя в октябре.
В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что сейчас поставили усиленные шпильки и гайки. Ведь качели ломаются из-за того, что на них садятся несколько человек.
Также здесь должны установить информационные таблички с напоминанием о том, что запрещено залезать по несколько человек.
Возможно, будут установлены камеры видеонаблюдения. Вопрос будет решать администрация Советского района. Ранее в смете затрат на видеокамеры не было.
Площадь Революции отремонтировали в сентября этого года. Одним из её украшений стали как раз три качели.