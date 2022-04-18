Одна из юных вандалок отправлена под арест
Две девушки, которые в ночь на 16 апреля вырвали из клумб саженцы ели на площади Революции в Улан-Удэ, привлечены к административной ответственности. Обе признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Решением суда одной девушек назначено наказание в виде ареста на пять суток, другой – штраф в тысячу рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», действия девушек, вырывающих с корнем молодые саженцы на площади Революции, сняли на видео очевидцы. Они пытались пристыдить юных вандалок, но те заявили, что им «всё равно» и «посадят ещё».
Обеих девушек оперативно доставили в отдел полиции.
Вырванные ели попробуют реанимировать специалисты МБУ «Городское лесничество».
- Постараемся их реанимировать. Сейчас мы прорыхлили всю землю в клумбе и обратно высадили туда ели. Будем поддерживать влажность почвы и удобрять - только так они смогут прижиться и начать расти, - сообщила директор лесничества Виктория Утесова.
Если всё же ели не приживутся, их заменят на новые в мае.
Девушкам, вырвавшим саженцы в центре Улан-Удэ, назначили наказание
Происшествия, Фото:
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