С начала года на социальные контракты потратили более 56,7 млн рублей
В Бурятии заключить социальный контракт и получить государственную поддержку на его основе могут малоимущие семьи, напоминает пресс-служба минсоцзащиты республики.
Так, с начала 2022 года участниками программы стали 384 жителя Бурятии. На эти цели уже израсходовано более 56,7 млн рублей.
Личное подсобное хозяйство решили развивать 21 человек, 152 открыли своё индивидуальное предприятие, 66 выбрали направление «поиск работы».
На иные мероприятия по социальному контракту израсходовано почти 11,7 млн рублей, этой мерой воспользовались 140 жителей республики.
Как отмечают в минсоцзащиты, в Закаменском районе в прошлом году помощь по социальному контракту получили 69 семей на сумму более 8 млн рублей, в этом – ещё шесть семей.
Например, индивидуальный предприниматель Надежда Ендонова из Закаменского района занялась пошивом и ремонтом бытовых изделий, а также производством готовых текстильных изделий.
- Я мама двоих детей. Заключив социальный контракт, получила государственную поддержку – 250 тысяч рублей. Я открыла ателье по пошиву и ремонту одежды, которое пользуется огромным спросом среди населения. Помимо этого, провожу обучающие курсы и мастер-классы по изготовлению изделий из тканей, спортивной одежды, помогая всем желающим научиться шить. Можно сказать, что моя мечта осуществилась, я занялась любимым делом и учу других тому, что умею сама. Интерес в глазах обучающихся - лучшая награда для меня, - рассказала она.
В Бурятии самое востребованное направление в развитии социального контракта - предпринимательская деятельностиь в сфере услуг красоты и дизайна, пошива одежды, обработки и изготовления деревянных изделий. С начала 2022 года своё дело открыли 152 жителя республики. Сумма оказанной им помощи составила более 38,3 млн рублей, сообщают в ведомстве.
Жители Бурятии получают господдержку на развитие своего дела
Бизнес, Фото:
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