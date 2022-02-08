В Улан-Удэ осудили бывшего директора «Сити-строй»

- К строительству второго этапа мы планируем приступить в 2022 году, после того, как будет направлено дополнительное ходатайство в адрес публично-правовой компании для выделения средств на строительство и уже после будет заключен договор с подрядчиком. В настоящий момент проектная документация уже разработана, - отметила заместитель генерального директора Фонда поддержки дольщиков Бурятии Мария Башитова.

В Улан-Удэ предстал перед судом бывший директор строительной фирмы ООО «Сити-строй». Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Директор строительной компании с июля 2014 года занимался строительством многоквартирного дома по проспекту Строителей в Улан-Удэ. Дом строился с привлечением средств дольщиков.- С ноября 2014 года по ноябрь 2015 года директор компании злоупотребил полномочиями и перечислил денежные средства дольщиков на общую сумму 17,3 млн рублей на счета аффилированной компании для завершения строительства по другому объекту и двух граждан за исполнение обязательств по ранее заключенному договору подряда и оказанные юридические услуги, - сообщили в прокуратуре.Деньги участников долевого строительства обвиняемый не направил на завершение строящегося объекта.Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Приговор вступил в законную силу.Что касается того самого проблемного дома на проспекте Строителей, то его достраивает новый подрядчик – фирма «Стандарт». Права на достройку передал фонд защиты прав дольщиков Бурятии. В декабре 2021 года сообщалось, что ведётся строительство первого этапа: это пять блок-секций и подземная автостоянка. Зимой рабочие устанавливают электросети и вентиляцию, также проводят кровельные работы и отделку фасадов. С наступлением положительных температур строители приступят к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Благодаря этим мерам в 2022 году порядка 200 дольщиков смогут заселиться в новые квартиры.На строительство второго этапа региональный Фонд защиты прав дольщиков заказал проектную документацию. К возведению двух зданий планируется приступить после выделения дополнительных средств из федерального бюджета.