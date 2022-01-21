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На Байкале в Бурятии планируют построить элитный комплекс отдыха

На Байкале в Бурятии планируют построить элитный комплекс отдыха
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Инвестор заявил, что в строительство планируется вложить 11 млрд рублей

В особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе Бурятии планируется строительство элитного природного-оздоровительного комплекса отдыха. Гостиница планируется пятизвёздочной.

Проектом займётся Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система». В пресс-службе компании сообщили, что президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» Максим Шарипов подписали соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности.

Предметом соглашения стала реализация инвестиционного проекта «Строительство природно-оздоровительного комплекса 5* под брендом Cosmos Collection на участке «Бухта Безымянная» в особой экономической зоне «Байкальская гавань» на восточном побережье озера Байкал.

Концепция этого бренда основана прежде всего на премиальном сервисе высшего качества.

Проект включает строительство гостиницы на 100 номеров категории 5*, а также дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка. Общая площадь строительных объектов превысит 50 тысяч квадратных метров. Площадь участка составит 382 гектара.

Планируемый объём инвестиций в проект составит 11 млрд. руб. и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнёров, а также привлекаемых кредитов.

Реализация проекта планируется в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», «Байкальскую гавань» не раз критиковали за то, что за 14 лет жизнь в ней так и не закипела, ни одного уже работающего проекта до сих пор нет.

Первым реальным резидентом в «Байкальской гавани» должна стать Green Flow Baikal. В октябре 2021 года она начала строительство будущего 4-звездочного отеля, термального комплекса и лечебного центра в Турке. Тогда было озвучено, что компания намерена вложить более 870 миллионов рублей.

Байкал Байкальская гавань инвестиционные проекты туризм

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