На Байкале в Бурятии планируют построить элитный комплекс отдыха

Инвестор заявил, что в строительство планируется вложить 11 млрд рублей
В особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе Бурятии планируется строительство элитного природного-оздоровительного комплекса отдыха. Гостиница планируется пятизвёздочной.
Проектом займётся Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система». В пресс-службе компании сообщили, что президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» Максим Шарипов подписали соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности.
Предметом соглашения стала реализация инвестиционного проекта «Строительство природно-оздоровительного комплекса 5* под брендом Cosmos Collection на участке «Бухта Безымянная» в особой экономической зоне «Байкальская гавань» на восточном побережье озера Байкал.
Концепция этого бренда основана прежде всего на премиальном сервисе высшего качества.
Проект включает строительство гостиницы на 100 номеров категории 5*, а также дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса, банного комплекса и эко-парка. Общая площадь строительных объектов превысит 50 тысяч квадратных метров. Площадь участка составит 382 гектара.
Планируемый объём инвестиций в проект составит 11 млрд. руб. и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнёров, а также привлекаемых кредитов.
Реализация проекта планируется в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Байкальскую гавань» не раз критиковали за то, что за 14 лет жизнь в ней так и не закипела, ни одного уже работающего проекта до сих пор нет.
Первым реальным резидентом в «Байкальской гавани» должна стать Green Flow Baikal. В октябре 2021 года она начала строительство будущего 4-звездочного отеля, термального комплекса и лечебного центра в Турке. Тогда было озвучено, что компания намерена вложить более 870 миллионов рублей.
На Байкале в Бурятии планируют построить элитный комплекс отдыха
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инвестор заявил, что в строительство планируется вложить 11 млрд рублей
20 января состоялся первый рейс
Тарифы могут подорожать на 10%
Открытие цеха запланировано на первый квартал этого года
Бренд Джиды - боргойская баранина подавалась к царскому столу
Внутри каждой открытки – доброе благопожелание на бурятском
Общая сумма финансирования составит более 3,8 млрд рублей
Участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и stories
Объявление написано в духе времени
Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги ипотечного кредитования в 2021 году
Директору внесено прокурорское представление
Водителя оштрафовали на три тысяч рублей
Специальные жилые комнаты и изменения в отеле появились для людей с ограниченными возможностями здоровья в Чите
Фермеры пришли на помощь коллегам, которые потеряли скот из-за вспышки заразной болезни
Улан-Удэ присоединяется к российскому проекту «Позовите Галю»