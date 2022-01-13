В Улан-Удэ появились субсидированные билеты в Москву





Льготные билеты дешевле обычных, так как часть затрат на выполнение полётов авиакомпании компенсирует государство.

Из Улан-Удэ можно недорого улететь в Москву и Новосибирск, а затем вернуться оттуда, рассказал на своей странице генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- S7 открыла продажу субсидированных билетов! – сообщил он.Стоимость билетов Улан-Удэ – Москва будет снижена до 21 первого апреля. Совершить дешёвый полёт путём Улан-Удэ – Новосибирск можно до той же даты.По направлению Новосибирск – Улан-Удэ субсидируемые тарифы предоставляются молодым людям до 23 лет, женщинам от 55 лет, мужчинам от 60 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями и многодетным семьям.На рейсы Москва – Улан-Удэ льготные билеты доступны для жителей Дальнего Востока (зарегистрированным по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа).Билеты по субсидируемым тарифам могут быть доступны не на каждую дату, так как количество мест на каждом рейсе по таким тарифам ограничено.