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В Бурятии вводят новые правила хранения древесины

В Бурятии вводят новые правила хранения древесины
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Полномочия по контролю мест складирования древесины переданы на федеральный уровень, то есть департаменту лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. С 1 января 2022 года начинает действовать постановление правительства РФ №2017, которое вводит новые требования к местам складирования древесины, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Мы просим всех лесопользователей, занятых переработкой и хранением древесины внимательно отнестись к изменениям лесного законодательства в процессе их внедрения в практическую деятельность предприятий в Бурятии. Изменения вступают в силу с 1 января следующего года. Необходимо быть готовыми, - призвал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.

Требования предъявляются к ограждениям складов древесины, информационным табличкам и средствам технической фиксации транспортных средств. Например, средства фиксации должны фиксировать любой транспорт при каждом въезде и выезде с места складирования древесины. При этом должен быть отчётливо виден регистрационный знак автомобиля, а также дата и время въезда и выезда. Фото- и видеоматериалы должны храниться не менее полугода и направляться вместе с отчётом о балансе древесины.

- Данные требования не распространяются, если древесина хранится на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, если древесина заготовлена местными жителями для собственных нужд, и если древесина хранится как вещественное доказательство по уголовным делам, - отметил Виктор Томин.

Кроме этого, с 1 января 2022 года вступает в силу постановление правительства №2214 с утверждённой формой электронного сопроводительного документа на перевозку древесины. Транспортировка древесины и пиломатериалов без электронного сопроводительного документа в системе ЛесЕГАИС будет запрещена.

Такой документ нужен для каждого автомобиля, помимо этого, документ имеет свой, уникальный код. Если информация о древесине и пиломатериалах, их породах и сортиментах, которая заявлена лесопользователем, не будет совпадать, то сформировать электронный документ будет невозможно. Также будет проверяться лесная декларация и отчёты об объёме древесины, который образуется на лесосеках.



древесина

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