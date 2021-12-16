В Бурятии вводят новые правила хранения древесины

Нововведения позволят пресечь незаконный оборот древесины и отслеживать её перемещения
Полномочия по контролю мест складирования древесины переданы на федеральный уровень, то есть департаменту лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. С 1 января 2022 года начинает действовать постановление правительства РФ №2017, которое вводит новые требования к местам складирования древесины, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы просим всех лесопользователей, занятых переработкой и хранением древесины внимательно отнестись к изменениям лесного законодательства в процессе их внедрения в практическую деятельность предприятий в Бурятии. Изменения вступают в силу с 1 января следующего года. Необходимо быть готовыми, - призвал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.
Требования предъявляются к ограждениям складов древесины, информационным табличкам и средствам технической фиксации транспортных средств. Например, средства фиксации должны фиксировать любой транспорт при каждом въезде и выезде с места складирования древесины. При этом должен быть отчётливо виден регистрационный знак автомобиля, а также дата и время въезда и выезда. Фото- и видеоматериалы должны храниться не менее полугода и направляться вместе с отчётом о балансе древесины.
- Данные требования не распространяются, если древесина хранится на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, если древесина заготовлена местными жителями для собственных нужд, и если древесина хранится как вещественное доказательство по уголовным делам, - отметил Виктор Томин.
Кроме этого, с 1 января 2022 года вступает в силу постановление правительства №2214 с утверждённой формой электронного сопроводительного документа на перевозку древесины. Транспортировка древесины и пиломатериалов без электронного сопроводительного документа в системе ЛесЕГАИС будет запрещена.
Такой документ нужен для каждого автомобиля, помимо этого, документ имеет свой, уникальный код. Если информация о древесине и пиломатериалах, их породах и сортиментах, которая заявлена лесопользователем, не будет совпадать, то сформировать электронный документ будет невозможно. Также будет проверяться лесная декларация и отчёты об объёме древесины, который образуется на лесосеках.
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