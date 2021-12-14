Александр Шульгин, бывший муж певицы Валерии, решил заняться сельским хозяйством в Иркутской области
Известный российский композитор Александр Шульгин является венчурным инвестором. Он намерен построить в Иркутске вертикальные фермы для выращивания зелени и клубники, рассказали в минэке Иркутской области.
На встрече с министром экономического развития и промышленности Иркутской области Натальей Гершун Шульгин рассказал, что уже нашел подходящий участок в Ленинском районе Иркутска. Сейчас там ведутся подготовительные работы: снос ряда старых построек и уборка мусора, перепланировка существующих помещений, сообщает SIA.RU.
Уже весной следующего года продюсер намерен запустить ферму. Организационную поддержку в этом ему окажут сотрудники Корпорации развития Иркутской области и управляющей компании «Сибирь, Байкал, Иркутск».
Оказывается, Александр Шульгин родился в Иркутске, учился в средней школе № 73 Иркутска. Онроссийский композитор и автор песен, продюсер, предприниматель. Руководит группой компаний «Фамилия», осуществляющей деятельность в сфере медиа, издательского бизнеса и индустрии развлечений.
Известный российский композитор будет выращивать клубнику в Иркутской области
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