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Известный российский композитор будет выращивать клубнику в Иркутской области

Известный российский композитор будет выращивать клубнику в Иркутской области
Бизнес,  Фото:pexels.com
Александр Шульгин, бывший муж певицы Валерии, решил заняться сельским хозяйством в Иркутской области

Известный российский композитор Александр Шульгин является венчурным инвестором. Он намерен построить в Иркутске вертикальные фермы для выращивания зелени и клубники, рассказали в минэке Иркутской области.

На встрече с министром экономического развития и промышленности Иркутской области Натальей Гершун Шульгин рассказал, что уже нашел подходящий участок в Ленинском районе Иркутска. Сейчас там ведутся подготовительные работы: снос ряда старых построек и уборка мусора, перепланировка существующих помещений, сообщает SIA.RU.

Уже весной следующего года продюсер намерен запустить ферму. Организационную поддержку в этом ему окажут сотрудники Корпорации развития Иркутской области и управляющей компании «Сибирь, Байкал, Иркутск».

Оказывается, Александр Шульгин родился в Иркутске, учился в средней школе № 73 Иркутска. Онроссийский композитор и автор песен, продюсер, предприниматель. Руководит группой компаний «Фамилия», осуществляющей деятельность в сфере медиа, издательского бизнеса и индустрии развлечений.


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