В Улан-Удэ ночной клуб выпустил из пушки 300 тысяч рублей







видео - ves_ulan_ude_









«Люди с протянутыми руками стоят, за сотку. Самим как не стремно»,



«Это выглядит унизительно. Да и скорее всего без пострадавших не обошлось. К чему ведут народ? Стадное движение подшофе ловит шальные деньги. Вы действительно считаете, это круто и зажигательно?»,



«Множество других интересных сюрпризов можно было сделать. Как-то это видео не торкает, а вызывает уныние за людей»,



«Хороший пиар-ход. Учитывая что как минимум 80 % этих денег было там же потрачено на выпивку».



Нашлись и те, кто поучает руководство ночного клуба и считает, что свои деньги они обязаны тратить не на клиентов, а на лечение больных детей.



Впрочем, некоторые заступились за ночной клуб.



- Один негатив. Вы, что, сами не были молодыми и азартными? Разогрели посетителей, они навеселе, а тут еще прилив эмоций. Хоть и выглядит это не очень, но не для тех, кто там был. Осуждать всегда легко, добрее надо быть! – призвал местный житель.



Пользователи задаются вопросом по поводу законности подобных вечеринок. Однако, отметим, с 1 декабря





В комментариях по традиции полно критикующих людей. Улан-удэнцы делятся мнением:«Люди с протянутыми руками стоят, за сотку. Самим как не стремно»,«Это выглядит унизительно. Да и скорее всего без пострадавших не обошлось. К чему ведут народ? Стадное движение подшофе ловит шальные деньги. Вы действительно считаете, это круто и зажигательно?»,«Множество других интересных сюрпризов можно было сделать. Как-то это видео не торкает, а вызывает уныние за людей»,«Хороший пиар-ход. Учитывая что как минимум 80 % этих денег было там же потрачено на выпивку».Нашлись и те, кто поучает руководство ночного клуба и считает, что свои деньги они обязаны тратить не на клиентов, а на лечение больных детей.Впрочем, некоторые заступились за ночной клуб.- Один негатив. Вы, что, сами не были молодыми и азартными? Разогрели посетителей, они навеселе, а тут еще прилив эмоций. Хоть и выглядит это не очень, но не для тех, кто там был. Осуждать всегда легко, добрее надо быть! – призвал местный житель.Пользователи задаются вопросом по поводу законности подобных вечеринок. Однако, отметим, с 1 декабря работа ночных клубов в Бурятии официально разрешена при условии заполнения зала не более чем на 70%. Одно из обязательных требований – QR-коды и документ, удостоверяющий личность. Также ночной клуб ранее анонсировал, что допуск на эту вечеринку – только с 18 лет.

Улан-удэнский ночной клуб отпраздновал свой юбилей очень необычной акцией. Заведению исполнилось пять лет. В честь этого события на вечеринке 10 декабря на гостей посыпался денежный дождь. Из большой пушки в толпу гостей выпустили 300 тысяч рублей.- 300 тысяч из пушки со сцены клуба - это будет огонь! – анонсировали представители ночного клуба.Тусовка в итоге собрала большое число посетителей. На видео, опубликованном в паблике ves_ulan_ude_, видно, что танцпол забит почти до отказа. Когда купюры полетели в толпу, люди громко кричали и весело ловили деньги на лету.