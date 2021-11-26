Корпоративам быть: В Бурятии сняли крупные ковидные запреты

Глава Бурятии призвал подойти к праздникам так, чтобы не произошло нового роста заболеваемости
В Бурятии сняли важные коронавирусные запреты. С 1 декабря будет возобновлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Также предприятиям общепита разрешили работать всю ночь.
- 25 ноября на очередном заседании республиканского оперативного штаба принято решение по возобновлению деятельности банкетных залов и ночных клубов с 1 декабря. Определён комплекс мероприятий, которые необходимо проводить на объектах для предотвращения распространения COVID-19. Также снимается ограничение работы по времени для всех предприятий общественного питания, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к бизнесу.
- Снимая эти ограничения, мы ждём от наших предпринимателей ответственности и контроля. Мы все должны понимать, что новогодние праздники не должны обернуться новым ростом заболеваемости. Вообще от ответственности каждого жителя республики, будь то предприниматель или посетитель, зависит дальнейшая жизнь. Либо мы будем жить нашей привычной жизнью, либо снова будут болеть наши земляки, и мы все силы будем бросать на спасение жизни и здоровья людей. Всё зависит от нас самих, от каждого. Поэтому я прошу руководителей банкетных залов и ночных клубов подойти серьёзно и соблюдать все мероприятия, - отметил Алексей Цыденов.
Работа ночных клубов, банкетных залов и других предприятий общепита, оказывающих развлекательные услуги, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов возможно при строгом соблюдении правил:
- Наличие персонала, работающего на постоянной основе; наличие у персонала, а также у привлекаемых артистов документации о вакцинации либо о перенесённом заболевании,
- Размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга,
- Рассадка за одним столом не более четырёх человек,
- Допуск посетителей при наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации против COVID-19, либо о перенесённом заболевании не более шести месяцев назад, либо при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа, и документа, удостоверяющего личность.
Также установлена предельная численность посетителей: для банкетных залов и предприятий общепита, оказывающих подобные услуги – не более 50%, а для ночных клубов – не более 70%.
Банкетным залам и предприятиям, оказывающим подобные услуги, необходимо обеспечить видеонаблюдение для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Министерство промышленности и торговли Бурятии разработало рекомендуемый порядок проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесённом заболевании. Этот порядок организации могут взять за основу и принять на своих предприятиях.
В период новогодних корпоративов и праздников будет усилена работа мобильных групп.
В прошлом году корпоративы в Бурятии были под запретом. А жителей республики призывали провести Новый год дома и воздержаться от походов по гостям.
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Бизнес, Фото:
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