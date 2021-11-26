Корпоративам быть: В Бурятии сняли крупные ковидные запреты

Читают сейчас

1500 жителей Бурятии стали самозанятыми через сервис Сбербанка Бизнес, Байкальский банк Сбербанка подвёл первые итоги 2021 года по статистике регистрации самозанятых граждан с помощью сервиса банка «Своё дело»