В аэропорту Улан-Удэ чествовали полумиллионного пассажира

Бизнес, Фото: страница Дмитрия Гармаева

Пассажирка получила ценный подарок



Ранним утром 2 декабря международный аэропорт «Байкал» зарегистрировал 500-тысячного пассажира, сообщили в минтрансе Бурятии.



Цветы, символический посадочный талон, а также сертификат на годовое обслуживание в ВИП-зале пассажирке вручил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



- Сегодня для аэропорта радостное событие, Туяна – вы наш пятисоттысячный пассажир! Мы вас поздравляем! В течение 2022 года с 1 января по 31 декабря вы имеете право пользования ВИП-залом бесплатно, это наш приз. Мы ещё раз вас поздравляем, огромное вам спасибо, что пользуетесь услугами нашего аэропорта, - поздравил пассажира Дмитрий Гармаев.



- Конечно не ожидала, очень приятно выиграть такой прекрасный приз. Данным сертификатом естественно мы будем пользоваться, если можно уже и сегодня попользоваться. Всё прекрасно. Очень рада, что наш аэропорт развивается, открывает новые направления, билеты становятся доступнее, - отметила Туяна Ламуева.



На странице Дмитрия Гармаева в числе поздравляющих оказался и Михаил Слипенчук, владелец ИФК «Метрополь», которая до 2017 года владела аэропортом «Байкал».



- Поздравляю коллектив аэропорта «Байкал» и всех жителей Республики Бурятия с этим гигантским событием. Такого пассажиропотока не было в республике со времён СССР, то есть 30 ЛЕТ! – написал Михаил Слипенчук.



Дмитрий Гармаев в ответ сообщил, что аэропорт «настроен на 600 тысяч пассажиров в 2022 году».



За последние три года международный аэропорт «Байкал» обслужил более 1 миллиона пассажиров. Этому способствовали программы субсидирования пассажирских перевозок и программы развития внутреннего туризма.



Так, в 2021 году запущены новые рейсы Улан-Удэ-Томск, Улан-Удэ-Омск, Улан-Удэ – Владивосток которые стали востребованным у пассажиров. Кроме того, с июля 2021 года в летний период были возобновлены полеты в Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ. C 20 декабря открываются прямые рейсы Улан-Удэ – Пхукет.







