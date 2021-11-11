Бизнесмены Улан-Удэ из-за закрытия улицы хотят жаловаться Путину

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5 мифов о кредитных картах Бизнес, Вокруг кредиток вертится много заблуждений. Высокие процентные ставки, скрытые комиссии, зависимость — вот что пугает людей, которые слышат про кредитные карты. Развеиваем самые распространённые мифы на примере Кредитной СберКарты