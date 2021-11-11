Бизнесмены Улан-Удэ из-за закрытия улицы хотят жаловаться Путину

В Улан-Удэ возмутились «преследованием» улиц с названием «транспортная»
В Улан-Удэ прозвучали возмущения по поводу закрытия на несколько лет улицы 3-я Транспортная на Кирзаводе. Вопрос подняли сегодня на публичных слушаниях по проекту бюджета Бурятии на 2022 год.
Как сообщал «Байкал-Daily», сквозной проезд по улице 3-я Транспортная закрыли накануне до 15 ноября 2024 года. Связано это со строительством третьего моста через Уду.
Сегодня предприниматель, депутат Народного Михаил Гергенов задал вопрос министру экономики Бурятии Екатерине Кочетовой по этому поводу. Гергенов напомнил, что на 3-ей Транспортной улице находится множество объектов бизнеса и промышленных баз, в том числе цех по сборке сельскохозяйственной техники. Закрытие улицы нанесёт колоссальный урон для предприятий, заявил Гергенов. Он предложил сделать объездной путь.
- Запасной вариант есть, по территории «Теплоприбора». Мы, к сожалению, о закрытии узнали только вчера. Неужели нельзя было с нами встретиться, с предпринимателями, с депутатами, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась? - высказался Михаил Гергенов.
По его словам, пострадавшие предприниматели планируют писать письмо-обращение на имя президента Владимира Путина.
Вопрос депутата по возможности объездной дороги остался без ответа. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов посоветовал министру экономики обратить внимание на эту проблему и отчитаться о проделанной работе.
С похожей проблемой обратился другой депутат Игорь Бобков. На его округе жители Левого берега стали «жертвами» строительства новой школы на улице Автотранспортная.
Там из-за стройки был закрыт поворот налево для жителей микрорайона Гурульба и улицы Автотранспортная.
- Там Транспортная, здесь Автотранспортная. У вас какая-то, видимо, маниакальная настойчивость у властей преследовать улицы с названием «транспортная». И вот закрыли поворот налево, а другой дороги, вообще ничего не сделали. Ни отсыпали, ни подсыпали. Вы представляете, как гражданам нужно теперь уехать до Солдатского, это четыре километра, встать в конец этой колоссальной пробки, чтобы проехать в город, - рассказал Игорь Бобков.
Также он добавил, что приглашал городские власти для решения проблемой, но результаты его не удовлетворили.
- Вся эта молодёжь в комитетах там, по строительству, игнорирует вообще мнение депутатов. Поэтому я и дождался столь высокой площадки, - добавил депутат.
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